30.01.2017 08:44:15

Kanada'da camiye saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın Quebec City kentindeki bir camiye yatsı namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.​ Saldırıya uğrayan camiye geçtiğimiz haziran ayında da kesik bir domuz kafası bırakılmıştı.

Kanada'nın Quebec eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.



Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi, yatsı namazı sırasında kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.

YAKLAŞIK 40 MÜSLÜMAN NAMAZ KILIYORDU

Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslümanın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi.



Olay sonrası Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Polis, saldırıyla ilişkili olduğu belirtilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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