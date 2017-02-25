25.02.2017 15:18:29

Kanaat önderleri Vali Abdullah Erin başkanlığında toplandı

Kentin sorunlarının görüşülerek çözüm önerilerinin birlikte değerlendirildiği ikinci kanaat önderleri toplantısı Vali Abdullah Erin Başkanlığında gerçekleştirildi.

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Kentin sorunlarının görüşülerek çözüm önerilerinin birlikte değerlendirildiği ikinci kanaat önderleri toplantısı Vali Abdullah Erin Başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Belediye Başkanvekili Sait Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Adıyaman il ve ilçeleri ile köylerdeki kanaat önderleri katıldı. Adıyaman'daki kanaat önderleriyle ikinci istişare toplantısı düzenleyen Vali Abdullah Erin, "Kanaat önderlerimizle bir araya geldiğimiz bu toplantılarda ilimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini beraber görüşerek değerlendiriyoruz. Bu maksatla gönül birlikteliğinin sağlandığı bir danışma ve istişare ortamı sağlanıyor. Zaten bu birlik ve beraberlik sayesinde Adıyaman bölgenin en huzurlu kentlerinden birisi olmuştur. Ülkemizin hassas süreçten geçtiği bu günlerde birliğimize ve beraberliğimize zarar vermeye çalışan mihraklara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Bir önceki toplantımızdan bu yana sayın cumhurbaşkanımız ve sayın içişleri bakanımız ilimizi ziyaret ederek, memnun bir şekilde ayrıldılar. Bizlerde bu süre zarfında zaman ayırabildiğimiz ölçüde köylerimizi ziyaret ederek taleplerini dinledik, kendileriyle hasbihal ettik. Kırsal kesime yönelik bu ziyaretleri bundan sonra daha sık bir şekilde gerçekleştirerek, devletin şefkatini ve merhametini her tarafa yansıtacağız. Kanaat önderlerimizden de beklentimiz bulundukları bölgede birliği, beraberliği, hoşgörü ve sevgiyi her tarafa yaymalarıdır. Bugün ikincisini düzenlediğimiz bu toplantımızın milletimizin birlik ve beraberliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.Vali Abdullah Erin Başkanlığındaki toplantı, kanaat önderleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve bir sonraki toplantı tarihinde karar kılınmasıyla birlikte sona erdi.