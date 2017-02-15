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'Kan doluydu, her yer pis kokuyordu'
15.02.2017 15:59:24

'Kan doluydu, her yer pis kokuyordu'

Atalay Filiz'in öldürdüğü Fatma Kayıkçı'nın komşusu cinayet günü gördüklerini anlattı.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

İstanbul Tuzla'da, öğretmen Fatma Kayıkci cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapsi istenen Atalay Filiz hakim karşısına çıktı.

Katil zanlısı Filiz, "Psikolojik olarak iyi hissetmiyorum. Süre istiyorum" diyerek savunmasını yapmadı.

Cinayet günü gördüklerini anlatan Kayıkçı'nın komşusu Sibel Ocak'ın ifadeleri ise kan dondurdu.

Ocak, 'Bir bezle çömelmiş vaziyette koridoru siliyordu. Kan doluydu. Hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Çok pis bir koku vardı' dedi.

İşte Ocak'ın ifadesi;

"Olay günü kızımı okuldan alacaktım. Alt kattan kavga, düşme, boğulma gibi sesler geliyordu. Karşı komşumu aradım kavga seslerinin geldiğini söyledim. Komşum bana alt kattakilerin kardeşi gelecekti dedi. Kavga ediyorlar diye düşündüm. Komşum Fatma'yı aradım, cevap vermedi. Mesaj çektim, okumadı. Daha sonra telefon kapandı. Çocuğun okuldan gelme saati olunca mecburen aşağı indim. Atalay'ı gördüm. Bir bezle çömelmiş vaziyette koridoru siliyordu. Kan doluydu. Hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Çok pis bir koku vardı. Kavga ettiler eli falan kesildi diye düşündüm. Sonra eve girdim. Kızım kanları görüp korkar diye tekrar aşağı indim. Sanık kanları temizlemiş ve içeri girmişti."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Tuzla'da kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkci'nin cesedi, 28 Mayıs'ta evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulunmuştu.

17 gün firari olan ve İzmir'de yakalanan Filiz'in, 2013 yılında o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'nın Ankara'da öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti.

Filiz, 13 Haziran günü çıkarıldığı mahkemece Fatma Kayıkci'nın ölümüne ilişkin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

 


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