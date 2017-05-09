09.05.2017 22:57:49

Kan davalısına kurşun yağdırdı, polise teslim oldu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu yaşlı adamı kurşun yağdırarak öldüren şahıs ardından polise teslim oldu.

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu yaşlı adamı kurşun yağdırarak öldüren şahıs ardından polise teslim oldu.Edinilen bilgiye göre, 1995 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Derviş Karataş'ın izini süren ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir otelde konaklayıp Manyas'a giden M.A. (30), Karataş'ın Çarşı Mahallesi, Huzur Sokak'ta yaşadığını öğrendi. Eve giden M.A., kendisini SGK görevlisi olarak tanıtarak, tabancası ile yakın mesafeden defalarca ateş ettiği 6 çocuk babası Karataş'ı öldürdü.Katil zanlısı ardından Manyas Emniyet Amirliğine suç aleti silah ile birlikte teslim olurken, olay yerinde yapılan incelemelerde 12 adet boş mermi kovanına rastlandığı açıklandı.Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, katil zanlısı M.A. ise 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bandırma Cezaevine gönderildi.Öte yandan katil zanlısının yüzde 80 görme özürlü olduğu, Bismil Milli Eğitim Müdürlüğünde engelli kadrosunda memur olduğu ve Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Engelli Sporcular Derneği Başkanı olduğu öğrenildi.