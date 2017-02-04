04.02.2017 19:02:11

Kan bağışına hastanelerden destek

Ordu'da sağlık kuruluşları da Kızılay'ın bağış kampanyalarına destek vermeye başladı.

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Ordu'da sağlık kuruluşları da Kızılay'ın bağış kampanyalarına destek vermeye başladı.Özel Ordu Umut Hastanesi, Kızılay Ordu Kan Merkeziyle birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. Son derece başarılı geçen organizasyonda hastane personeli ve hasta yakınları kan verdiler. Özel Ordu Umut Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İdris Altunel, her yıl binlerce insanın bir kaza yada hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Altunel, "Kan bağışı, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra, bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkiliyor. Her yıl binlerce insan, bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Bu sebeple bir sağlık kurumu olarak Kızılay'ın kan bağış kampanyalarına destek veriyoruz" dedi.