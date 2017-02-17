17.02.2017 19:54:14

Kamyonun çarptığı yaya yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir yaya, kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir yaya, kamyonun çarpması sonucu yaralandı.Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 metre ileride yaya üst geçidi bulunan yerde yolun karşısına geçmeye çalışan Rüstem T. (69)'ye,Mehmet Y. (55)'nin kullandığı 55 JS 053 plakalı kamyon çarptı. Yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.