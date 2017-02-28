28.02.2017 11:50:09

Kamyonet ışıklarda motosiklete arkadan çarptı; 1 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde bir kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Mersin'in Mut ilçesinde bir kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarı Shell kavşağında meydana geldi. Fatma Tekin (45) yönetimindeki 33 KMK 31 plakalı transit kamyonet, Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen İbrahim Yenice'nin (53) kullandığı 33 U 3887 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yol kenarına fırlayan motosiklet hasar görürken, sürücüsü İbrahim Yenice yaralandı.Kaza yerine çağrılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.