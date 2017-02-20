20.02.2017 13:46:27

Kamyonet basket sahasına uçtu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen ve bir kamyonetin basket sahasına düştüğü trafik kazasında şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen ve bir kamyonetin basket sahasına düştüğü trafik kazasında şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.4 Eylül Mahallesi'nde meydana gelen kazada, M. Y. (23) idaresindeki 34 ZH 2562 idaresindeki kamyonet, Devlet Hastanesi istikametinden aşağıya doğru inerken sürücünün direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu Mustafa Şeker Anadolu Lisesinin basket sahasına uçtu. Basket sahası çevresindeki tel örgüleri aşarak yaklaşık 2 metreden aşağıya uçarak takla atan kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.