03.03.2017 18:32:05

Kamyondaki zulada 41 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

Afyonkarahisar'da bir kamyonda arama yapan polis ekipleri, 41 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

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Afyonkarahisar'da bir kamyonda arama yapan polis ekipleri, 41 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Konu ile ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; operasyonun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Afyonkarahisar üzerinden kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan ekipler çalışma başlatarak il merkezinde bir kamyonu durdurdu. Yaptığı aramada, kamyonun zula diye tabir edilen gizli bölmelerine yerleştirilmiş halde 41 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.