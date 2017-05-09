10.05.2017 12:00:13

Kamyon şoförü teslim oldu

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazada olay yerinden kaçan kamyon şoförünün teslim ol

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Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazada olay yerinden kaçan kamyon şoförünün teslim olduğu öğrenildi. Alkol muayenesi yapılan şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.Kaza, sabah saatlerinde Denizli-İzmir yolu Bozburun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, şoförü Muzaffer Akşehirli ile henüz ismi öğrenilemeyen koruma polisin içinde bulunduğu makam aracı, Uğur T.'nin kullandığı 64 DL 821 plakalı kamyon ile çarpıştı. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetti. Ağır yaralanan koruma polisi ise Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kaza yerine gelen Denizli Valisi, olay yerinde incelemelerde bulunarak kazayla ilgili bilgiler alırken, kazada yaşamını yitiren başsavcı ve şoförünün cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.KAMYON ŞOFÖRÜ TESLİM OLDUKamyon şoförü Uğur T.'nin kazanın ardından olay yerinde bulunan bir binanın arkasına saklandığı ve bir müddet sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Başsavcı Mustafa Alper'in cenazesinin yarın sabah saatlerinde Denizli Adliyesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.DENİZLİ'DE DARBEYİ DURDURMUŞTUÖte yandan hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, 15 Temmuz günü Denizli'de darbeyi durduran isimlerden olduğu ortaya çıktı. Alper'in, darbe girişimini duyar duymaz Denizli'deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için tutuklama kararı verdiği ve çok sayıda FETÖ operasyonuyla ilgili dosyaya baktığı öğrenildi.