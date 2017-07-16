16.07.2017 09:25:07

Kamyon köprüden uçtu: 1 ölü

Kars'ta kamyonun köprüden uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kars - Susuz Karayolu üzeri Mezra Köprüsünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir kamyonet yoldan çıkarak köprüden uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.



Bacağı kopan yaralı vatandaşı sıkıştığı yerden AFAD ekipleri kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.