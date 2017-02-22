22.02.2017 23:36:28

Kamuda çalışana zam müjdesi

Yaklaşık 200 bin kamu işçisine 2017-2018 döneminde alacağı zam oranları için Toplu İş Sözleşmeleri hazırlanıyor.

Türk-İş, Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) kapsamında bünyesinde bulunan "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu"nu topladı. Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2017-2018 döneminde alacağı zam oranının belirleneceği toplantı kapsamında, izlenecek yönteme dair görüş alış verişinde bulundu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süreleri, ağırlıklı olarak 1 Ocak ve 1 Şubat itibarıyla doldu. İşçileri temsil eden "yetkili konfederasyon" olarak hükümet ile masaya oturacak Türk-İş, 2017-2018 dönemi için bağıtlanacak toplu iş sözleşmeleri için hazırlıklara başladı.

Kamu işçilerinin merakla beklediği toplantıdan sonraki süreçte, sendikalar örgütlü oldukları kamu iş yerlerinde teknik çalışmalarını yürütecek, anlaşmazlık halinde ilgili maddeler "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu"na taşınacak.

"ZAMLA BİRLİKTE AĞIR VERGİ YÜKÜ DE GÜNDEME GETİRİLECEK"

2017-2018 dönemi için bağıtlanacak toplu iş sözleşmelerinde zam oranın yanında ücretli çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükünün de gündeme geleceğini belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplam vergi gelirleri içinde yüzde 70'lere ulaşan dolaylı vergilerin çalışanların vergi yükünü daha da artırdığını vurguladı.