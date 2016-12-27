27.12.2016 12:57:04

Kamu personeline 'İngilizce Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi' verildi

Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi ve Adana Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği AR-GE ve Proje Birimi çalışanları ortaklığında hazırlanan 'İngilizce PCM Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi' projesi Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 2016 Yılı Teknik Destek Programından kabul görerek uygulanmaya başlandı.

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Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi ve Adana Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği AR-GE ve Proje Birimi çalışanları ortaklığında hazırlanan "İngilizce PCM Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" projesi Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 2016 Yılı Teknik Destek Programından kabul görerek uygulanmaya başlandı.Adana Valiliği çatısı altında il müdürlükleri bünyesinde kurulan ve proje birimlerinde çalışan 25 proje birimi personeline Adana Bilişim Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde görevli Yrd. Doç. Eser Ordem tarafından İngilizce Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM) verilmeye başlandı.Çukurova Kalkınma Ajansı eğitim salonunda verilen eğitimde, İngilizce duyurusu yapılan fon kaynaklarından daha fazla yararlanılması, Avrupa Birliği Uyum Süreci Çerçevesinde ve Gelişen Dünya koşullarında katılımcıların bu süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları, küresel imkanlar ve Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Süreci ile bu sürecin beraberinde getirdiği Proje Finansman imkanlarına yönelik finans ve proje imkanları hakkında personellerin bilgilenmeleri sağlandı.