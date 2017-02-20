20.02.2017 11:08:57

Kamu hastanesinde Kanser Metastazlarında Girişimsel Tedavi dönemi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'Karaciğer Tümörlerinde Radyofrekans ve Mikrodalga Ablasyon' konferansı düzenlendi.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Karaciğer Tümörlerinde Radyofrekans ve Mikrodalga Ablasyon" konferansı düzenlendi.Adana Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji sorumlusu Prof. Dr. Bozkurt Gülek tarafından organize edilen konferansa, Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akhan konuşmacı olarak katıldı.Konularında uzman akademisyenlerin büyük ilgi gösterdiği konferansta, mikrodalga ablasyonun kanser tedavilerindeki önemi, etki mekanizmaları, kullanılan teknikler gibi başlıklar Prof. Dr. Okan Akhan tarafından ele alındı, katılımcıların soruları yanıtladı.Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji sorumlusu Prof. Dr. Bozkurt Gülek, yaptığı açılış konuşmasında, mikrodalga ablasyon işleminin ameliyatsız bir tedavi olduğunu ve ameliyata uygun olmayan kanser hastaları için çok önemli bir alternatif tedavi yöntemi olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akhan ise yaptığı sunumda Radyofrekans ve Mikrodalga Ablasyon yönteminin kanser tedavilerindeki avantajlarına ve uygulanmakta olan yeni tekniklere değinerek, "Dünyada tümör tedavilerinde en sık kullanılan girişimsel tedavi yöntemi Radyofrekans ve Mikrodalga Ablasyon yöntemidir" dedi.Hangi tümörlerde kullanılabilir?Prof. Dr. Okan Akhan, "Hem radyofrekans (RF) ablasyon hem de mikrodalga ablasyon ameliyatla çıkarılması gereken bazı tümörlerin ameliyatsız tedavisine imkan sağlar. Her iki tedavi yöntemi de en sık karaciğer tümörlerinde kullanılır. Bunun dışında kitle etkisi yapan ve belirli bir boyutu geçmeyen (şu an için 5-6 cm) böbrek, akciğer ve kemik gibi bir çok tümörde kullanılabilir. Radyofrekans tedavisi dünyada yaklaşık 20 yıldan beri kullanılmaktadır ve geniş bir tecrübe birikimi vardır. Ülkemizde de yaklaşık 15 yıldan beri kullanılmaktadır. Mikrodalga ablasyon daha yeni bir yöntemdir ancak çok hızla yaygınlaşmaktadır" şeklinde konuştu.Akademisyelerden gelen soruların cevaplandığı konferans sonrasında Prof. Dr. Bozkurt Gülek ve Prof. Dr. Okan Akhan ekibiyle beraber 58 yaşında karaciğerine metastaz yapmış kolan kanserli bir kadın hastanın metastazına mikrodalga ablasyon tedavisi uyguladılar.Başarılı canlı vaka sunumuMetastatik kanserli lezyonun, mikrodalga tekniği kullanılarak ameliyatsız olarak tedavisi gerçekleştirilerek, hasta ertesi gün taburcu edildi. Cerrahlar ve klinisyenler tarafında da canlı vaka sunumu izlendi.İşlem sonrası konuşan Prof. Dr. Bozkurt Gülek, mikrodalga ablasyon tedavisinin Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Kliniğinde uygulanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Prof. Dr. Okan Akhan'a teşekkür etti.