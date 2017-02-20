20.02.2017 11:04:02

Kampüste Marketing'17 organizasyonu gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi'nde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kampüste Marketing'17 organizasyonu, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.

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Anadolu Üniversitesi'nde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kampüste Marketing'17 organizasyonu, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.Açılış konuşmasını yapan Marketing Kulübü Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Mehmet Gökhan Turan, Anadolu Üniversitesinin birçok imkâna sahip olduğunu ve öğrencilerin bu imkânlardan faydalanmaları gerektiğini dile getirdi. Öğr. Gör. Dr. Turan, Anadolu Üniversitesi Marketing Kulübü'nün kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek konuşmasını sonlandırdı.Kampüste Marketing'17 organizasyonunda açılış konuşmasının ardından sabah oturumunda AK Sigorta Eskişehir Bölge Müdürü Volkan Kakaç ile TEB KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Simla Ünal iş hayatındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.Programın öğleden sonraki oturumunda ise Red Bull Türkiye Genel Müdürü Fatih Gönç, Dizayn VİP'in Kurucusu Erbakan Malkoç, Microsoft Ortadoğu Afrika Bölgesi Eğitim Çözümleri Sorumlusu Kürşat Günenç ve son olarak Hepsiburada.com Marka Direktörü Şebnem Tunçer kendi hayat hikâyelerini katılımcılarla paylaşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.