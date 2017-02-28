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'Kampanya ile cumhurbaşkanı seçilecekse...'
28.02.2017 23:39:49

'Kampanya ile cumhurbaşkanı seçilecekse...'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, partili cumhurbaşkanlarının geçmiş dönemlerde de devlet yönetiminde görev aldığını söyleyerek, 'Cumhurbaşkanı bun

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, partili cumhurbaşkanlarının geçmiş dönemlerde de devlet yönetiminde görev aldığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı bundan sonra bir kampanya ile cumhurbaşkanı seçilecekse cumhurbaşkanının bir partiye ihtiyacı vardır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği "Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konferansı"na katıldı. Konferansta selamlama konuşmaları yapan AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, konferansa gelen katılımcılara teşekkür etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da referandum süreci ile alakalı kısa bir bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra cumhurbaşkanlığı sistemini katılımcılara anlatan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "İstikrarsızlığın önlenmesi için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır. Hiçbir hükümet durduk yerde bir anayasa değişikliği meselesini gündeme getirip topluma kabul ettiremez. Gücü ne olursa olsun, parlamentodaki etkisi ne olursa olsun anayasa değişiklik talepleri toplumda var olur ve ondan sonra siyaseti şekillendirir. Ben kendimi bildim bileli bu memlekette anayasa değişikliği teklifleri hep konuşulmuştur. Etkin bir yönetim modeli bu memlekette konuşulmuştur. Üniversite, toplum, siyasetçiler tarafından konuşulmuştur. Özal, Türkeş, Erbakan, Yazıcıoğlu ve Demirel hep başkanlık sisteminden ve etkin bir yürütme mekanizmasından bahsetmişlerdir. Çünkü hepsi siyasetin ağırlığından çektikleri için bu sistemin nasıl çalışmadığını iyi bilirler ve bunları söylemişlerdir. Türkiye, çevresi bu kadar büyük ateş çemberine dönmüşken, içeriden ve dışarıdan terör örgütleri vasıtasıyla köşeye sıkıştırılıyorken, içeride devleti hemen hemen ele geçirmiş FETÖ çetesiyle mücadele ediyorken daha etkin bir yönetime ihtiyacı vardır. Daha istikrarlı bir yönetim ve daha istikrarlı bir ekonomik sisteme ihtiyacı vardır. Yönetimde çift başlılığın ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için tam da böyle bir zamanda böyle bir anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır diyerek yola çıktık. AK Parti olarak buna gücümüz yetmiyordu. MHP'den destek de alarak 339 milletvekilinin oyuyla mevcut Anayasa paketini Meclisten geçirip halk oylamasına getiriyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE GEÇMİŞ ZAMANLARDA DA PARTİLİ CUMHURBAŞKANLARI YAŞADI"

Partili cumhurbaşkanı tartışmalarına açıklık getiren Kurtulmuş, "Bu paket yürütmedeki çift başlılığı ortadan kaldırıyor. Yürütme yetkisi bütünüyle cumhurbaşkanında olacak. Şimdi cumhurbaşkanının yürütme yetkisi var. Yetkisi var, sorumluluğu sıfır. Başbakanın yetkisi var çok da sorumluluğu var. Bakanların da sorumluluğu var. Şimdi bunların ikisini kaldırıyoruz. Yürütmeyi tek başlı hale getiriyoruz. Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi kesilmeyecek. Muhalefet, 'Partili cumhurbaşkanı olur mu?' diye sıkça soruyor. Kusura bakmayın. Görmemiş, duymamış, anlamamış gibi yapmanın bir anlamı var mı? İnönü partisiz miydi? Süleyman Demirel, Celal Bayar, Turgut Özal partisiz miydi? Bunlar cumhurbaşkanlığı yaptıkları zaman partiyle alakaları kalmadı mı? İnsanların bir parti ile olan irtibatını attıkları bir imza değil gönüllerindeki bağlılıkları belirler. Dolayısıyla Türkiye'de geçmiş dönemlerde de partili cumhurbaşkanları yaşadı. Parti içerisinden gelmedikleri halde herhangi bir parti ile kuvvetli gönül bağları olan cumhurbaşkanlarımız vardı. Bunları herkes biliyor. Cumhurbaşkanı bundan sonra bir kampanya ile seçilecekse cumhurbaşkanının bir partiye ihtiyacı vardır. Ayrıca sadece bir partiye değil parlamentoda yüzde 5 oyu olan partiler bir araya gelerek parlamento dışı partiler de cumhurbaşkanı adayı gösterebilirler. 100 bin vatandaşımız imza toplayarak bir cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. Dolayısıyla cumhurbaşkanı hükümetin yetkilerini elinde bulundurabilecek. Cumhurbaşkanı şu anda sorgulanamaz. Vatana ihanetten sorgulanabilir. Onunda da belirleyeni ve ölçüsü yok. Yani cumhurbaşkanının hiçbir şekilde sorgulanamadığı bir sisteme sahibiz. Şimdi cumhurbaşkanına hem yetki veriyoruz hem de cumhurbaşkanını sorguluyoruz. Parlamento içerisinde yeterli çoğunluk sağlanırsa herhangi bir konuda cumhurbaşkanı sorgulanabilecek. Zaten 5 yıldan 5 yıla millet hesap soracak. Eğer beğenmezlerse cumhurbaşkanına ikinci bir şans vermez" şeklinde konuştu.

"KİMSE SİYASİ KİLİTLENMELERİ BAHANE EDEREK DARBE TEŞEBBÜSÜNDE BULUNAMAYACAK"

Cumhurbaşkanının Meclisi feshetme konusuna da açıklık getiren Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok yanlış anlatılan kasıtlı olarak yanlış anlatılan konulardan birisi de bu 'Efendim, cumhurbaşkanı meclisi fesih edecek' bir kere mevcut teklifin içerisinde fesih kelimesi yoktur. Cumhurbaşkanı ya da TBMM eğer sistem kilitlenirse yani gün olur 124 tur atarsınız herhangi bir konuda karar alamazsınız, ya da Meclise herhangi bir şekilde herhangi bir konuyu cumhurbaşkanı geçiremez ya da Meclisle cumhurbaşkanı kilitlenir, böyle olursa kim çözecek sorunu. Eski Türkiye'nin alışkanlığında cevap çok basitti, asker çözecek. Asker tankı topu tüfeği çıkaracak ve çözecek. Öyle mi, öyleydi. 5 darbenin önemli gerekçelerinden birisi de sistem içerisindeki bu gerilimdir. Şimdi bu madde darbe savar bir madde. Bundan sonra hiç kimse siyasetteki kilitlenmeleri bahane ederek darbe teşebbüsünde bulunamayacak. Kilitlendiğinde ya cumhurbaşkanı erken seçime gidecek, ya Meclis seçime götürecek" ifadelerini kullandı.

Referandum süreci hakkında da konuşan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Daha güçlü bir Türkiye için, daha iyi yönetilebilir bir Türkiye için, terörle daha etkin mücadele edebilen bir Türkiye için, bölgesindeki oyunları rahatlıkla bozabilen bir Türkiye için, mazlum milletlerin elinden tutarak daha güçlü bir şekilde ilerleyecek bir Türkiye için, Allah'ın izniyle 16 Nisan'da evet diyerek Türkiye'yi prangalarından kurtaracağız. Bu bir parti meselesi değildir. Bu Tayyip Erdoğan meselesi de değildir. İnşallah Samsun'dan da güçlü bir şekilde evet oyu çıkacaktır. En güçlü desteği Samsun halkının vereceğine inanıyorum."

Programa ayrıca Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Programın sonunda Kurtulmuş'a hediye takdim edildi. Kurtulmuş, konferansın ardından Ünye'ye hareket etti.

(Erdi Demür/İHA)
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