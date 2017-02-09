09.02.2017 17:35:00

Kamil Aydın Doğu Anadolu için pozitif ayrıcalık istedi

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, mecliste yaptığı konuşmadan Doğu Anadolu için pozitif ayrıcalık istedi. Aydın, 'Erzurum'a Serbest Ticaret Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesine Kömür ve Doğalgaz için KDV ve ÖTV Muafiyeti gereklidir.' dedi.

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MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, mecliste yaptığı konuşmadan Doğu Anadolu için pozitif ayrıcalık istedi. Aydın, "Erzurum'a Serbest Ticaret Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesine Kömür ve Doğalgaz için KDV ve ÖTV Muafiyeti gereklidir." dedi.MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın TBMM'deki 443 sıra sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 7'nci maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına yaptığı konuşmada Doğu Anadolu için pozitif ayrıcalık talep etti. Aydın, "Erzurum da 1990'ların başında bir serbest bölge olduğunu, maalesef o dönemin bölgedeki sıcak siyasi gelişmeleri, özellikle Sovyetlerin çözülmesi ve Amerika'nın etkin bir şekilde İran'a ambargo uygulaması nedeniyle bir varlık gösteremediğini düşük işlem hacminden dolayı kapanmak zorunda kaldığını ifade eden Aydın "Fakat bugün geldiğimiz nokta itibarıyla özellikle bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmamızın öncelikle etkili olması, öte yandan bu ülkelerle ulaşımın daha da kolaylaşmış olması, bir de, malumunuz, geçenlerde ilimizi de kapsayan 23 ilde cazibe merkezi oluşturulması kanununun çıkmasıyla gerçekten bölgeye bir yatırım düşüncesinde olan sermayenin kayması söz konusudur. Bütün bunları dikkate aldığımızda, Erzurum'daki serbest ticaret bölgesinin yeniden açılması elzemdir. Bu anlamda 2'nci sanayi bölgemizi işleme soktuk ve orada 26 firmaya ön ruhsat verilmiş bulunmaktadır. Şayet Kalkınma Bakanlığında işlemler hızlı sürdürülürse özellikle yaptığımız çalışmalar şunu göstermektedir ki altı, sekiz ay içerisinde fabrikalar bir an önce bitirilip hizmete sunulacaktır. Bunun için biz serbest bölgemizin yeniden bölgemizde kurulmasından yanayız" dedi.Öte yandan, Bakanlar Kurulu'nun mobilya, beyaz eşya ve konut edinme gibi bazı sektör ve kalemlerde KDV ve ÖTV oranlarında indirime gitmesi veya sıfırlamasının vatandaşlarımızı kısmen rahatlattığını ifade eden Aydın "Milletvekili olmaktan büyük onur duyduğum Erzurum başta olmak üzere, Doğu Anadolu illerimizde doğrudan ithal edilen ve yoğunluklu tüketilen doğal gaz başta olmak üzere, ısınmada kullanılan tüketim maddelerinde de benzer uygulamaya gidilmesi bölge insanının en büyük beklentisidir" diye devam etti.Kamil Aydın, "Bölge insanının zaten coğrafi ve iklim şartlarından dolayı fazladan maddi ve manevi bir bedel ödediğini, sekiz ay gibi uzun bir süre doğal gaz ve kömür kullandığını, bu durumun da ekonomik sıkıntılar ve sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirten Aydın, "vatandaş haliyle şunu sorguluyor: Gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırlanırken lüks tüketim olmayan, ısınma amaçlı yakıt tüketimindeki vergilerin düşürülmemesi gerçekten izaha muhtaçtır" şeklinde konuştu.Milliyetçi Hareket Partisinin bölge Milletvekili olarak, bölgede doğal gaz başta olmak üzere ısınma amaçlı kullanılan doğalgaz ve kömürün KDV ve ÖTV'nin kaldırılması noktasında 17 Şubat 2016 tarihli bir kanun teklifi verdiğini ifade eden Aydın "Başta Erzurum milletvekilleri olmak üzere Doğu Anadolu'nun bu kış şartlarında büyük bedeller ödeyen vatandaşının adına diğer bölge milletvekillerinin de desteğiyle inşallah bunu kanunlaştırır, halkımızı kısmen rahatlatmış oluruz" diyerek konuşmasını tamamladı.