22.02.2017 08:42:39

Kaman'daki faili meçhul hırsızlık olayları çözüldü

Kaman İlçesinde bir yılda meydana gelen ve kayıtlara faili meçhul olarak giren hırsızlık olayları çözüldü.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kaman İlçesinde bir yılda meydana gelen ve kayıtlara faili meçhul olarak giren hırsızlık olayları çözüldü.Alınan bilgiye göre Kaman ilçesinde 2016-2017 yıllarında 7 ev, iş yeri ve otomobilden gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili aranan O.Ç. ve E.K., yapılan teknik takip ve izleme sonrası yakalandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramalar ve incelemeler sonrasında gözaltına alınan şüpheliler, ilçede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.