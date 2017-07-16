16.07.2017 17:10:46

Kalp krizi geçirince uçak acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Cidde seferini yapan uçağı, bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'ye acil iniş yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Cidde seferini yapan uçağı, bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'ye acil iniş yaptı.

Alınan bilgeye göre, THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine hareket eden uçağında bir kadın yolcunun rahatsızlanması üzerine pilota haber verildi.

Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen hasta için pilot Mısır hava sahasında acil iniş için havalimanı yetkililerinden izin istedi. Kuleden gerekli izinlerin çıkmasının ardından uçak, en yakındaki Kahire Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İlk müdahalenin uçakta yapıldığı hasta, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken uçak seferine devam etti.