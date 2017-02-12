12.02.2017 16:39:28

Kalp krizi geçiren yaşlı adama hava ambulansı

Manisa'nın Gördes ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adam, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

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Manisa'nın Gördes ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adam, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.Alınan bilgiye göre, evinde rahatsızlanınca Gördes Devlet Hastanesi'ne kendi aracı ile gelen 81 yaşındaki Mehmet Demirtaş'ın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hava ambulansı talep edildi. Gördes Orman İşletmesine ait hava sahasına inen hava ambulansı, Mehmet Demirtaş'ı alarak Manisa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.