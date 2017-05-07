07.05.2017 12:08:08

Kalp krizi geçiren özel harekat polisi kurtarılamadı

Tunceli'de kalp krizi geçiren özel harekat polisi hayatını kaybetti.

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Tunceli'de kalp krizi geçiren özel harekat polisi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Tokatlı, evli ve iki çocuk babası Mahmut Ateş (46), arkadaşıyla birlikte kaldığı lojmanda kalp krizi geçirdi. Ev arkadaşı meslektaşı tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen özel harekat polisi kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Polis memuru Ateş için Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi. Vali Vekili Hasan Çiçek, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve mesai arkadaşlarının katıldığı törenin ardından Ateş'in naaşı, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Malatya'daki otopsi işlemlerinin ardından Ateş'in naaşının memleketine gönderileceği belirtildi.