09.05.2017 17:42:50

Kalp krizi geçirdiğini anlayınca görev yaptığı ambulansla acile gitti

Avustralya'da 52 yaşındaki sağlık çalışanı görev yaptığı ambulanstaki elektrokardiyografi yardımıyla kalp krizi geçirdiğini anlayınca aracın direksiyonuna geçerek hastaneye yetişti

Avustralya'da bir sağlık çalışanı, kalp krizi geçirdiğini fark edince kullandığı ambulansla hastaneye gitti.

Ülkenin Victoria eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki David Watson, yerel medyaya yaptığı açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde nöbette yalnız olduğu sırada göğüs ağrısı ve kollarında karıncalanma hissettiğini söyledi.

Watson, hızla çalıştığı ambulansa giderek elektrokardiyografi yardımıyla kalp krizi geçirdiğini saptadığını belirtti.

Hemen ambulansın direksiyonuna geçtiğini aktaran Watson, 100 metre ilerideki hastanenin acil servisine gittiğini dile getirdi.

Daha sonra uçakla başka bir hastaneye sevk edildiğini kaydeden Watson, burada koroner atardamarlarından birindeki pıhtının çıkarılarak stent takıldığını vurguladı.

Sağlık personeli olarak 25 yıldır görev yapan Watson, kendisine teşhis koyabildiği için hızlı hareket ettiğini ve hayatta olması nedeniyle çok şanslı hissettiğini belirtti.