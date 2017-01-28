28.01.2017 11:19:33

Kalp hastası kadının imdadına İl Özel İdaresi ile 112 ekipleri yetişti

Hakkari'nin Geçitli köyünde yoğun fırtına nedeniyle sağlık ocağına getirilemeyen 6 çocuk annesinin imdadına İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri ile 112 acil servis yetişti.

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Hakkari'nin Geçitli köyünde yoğun fırtına nedeniyle sağlık ocağına getirilemeyen 6 çocuk annesinin imdadına İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri ile 112 acil servis yetişti.Pınarca Hendek köyünde ikamet Aşkan'ın ailesi Geçitli köyü İl Özel İdaresi Şantiye Şefli Şakir Güldal'ı arayarak kalp rahatsızlığı bulunan 6 çocuk annesini yolların açık olmasına rağmen fırtına nedeniyle sağlık ocağına ulaştıramadıklarını ifade ederek yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi ve Geçitli 112 acil servis ekibi hemen harekete geçti. İş makinelerinin yolu açmasıyla ambulans 3 saatlik yolculuktan sonra Pınarca Hendek köyüne ulaştı. 112 acil servis ekibi kalp rahatsızlığı bulunan 6 çocuk annesi Suzan Aşkan'a evinde ilk müdahaleyi yaparak tedavi etti.Aşkan ailesi imdatlarına yetişen ve hastalarını tedavi eden sağlık ekipleri ve il özel idaresi karla mücadele ekibine teşekkür etti.