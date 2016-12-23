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23.12.2016 15:49:33
Kalkınma Bakanı Elvan:
Kalkınma Bakanı Elvan:
Kalkınma Bakanı Elvan:
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Ukrayna’da FETÖ okullarına inceleme
Ukrayna’da FETÖ'ye ait okulların Ukrayna istihbaratı tarafından incelemeye alındığı bildirildi.
23.12.2016 16:01:06
28 Rus atlete disiplin soruşturması açıldı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, idrar testlerinde hile tespit edilen 28 Rus atlete disiplin soruşturması açıldığını duyurdu.
23.12.2016 15:52:54
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İsrail askerlerinin ekim ayında başından vurduğu Filistinli gencin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
23.12.2016 15:28:21
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23.12.2016 15:27:46
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Adalet Bakanlığı hükümlü çocukların istismarını ve ihmalini engellemek için yeni odalar yapıldığını açıkladı.
23.12.2016 15:24:09
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23.12.2016 15:16:21
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23.12.2016 15:15:54
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