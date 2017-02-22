22.02.2017 20:27:23

Kalkınma Bakanı Elvan Mardin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Mardin'imizin artık hiçbir şekilde terörle anılmasını istemiyoruz. Artık Mardin bir yatırım, bir istihdam bir üretim üssü olsun istiyoruz' dedi.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Mardin'imizin artık hiçbir şekilde terörle anılmasını istemiyoruz. Artık Mardin bir yatırım, bir istihdam bir üretim üssü olsun istiyoruz" dedi.Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mardin'de Cazibe Merkezleri Programı tanıtım toplantısı için işadamlarıyla bir araya geldi. İlk olarak Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı Valilik makamında ziyaret eden Bakan Elvan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde terörle mücadele önemlidir. Biz Mardin'imizin artık hiçbir şekilde terörle anılmasını istemiyoruz. Artık Mardin bir yatırım, bir istihdam bir üretim üssü olsun istiyoruz, bunu arzu ediyoruz. Özellikle terörle mücadele konusunda sadece Mardin ilimiz değil, tüm bu coğrafyada, Irak'taki, Suriye'deki terör örgütlerinin kökünün kurutulmasının gerektiğini düşünüyorum. Ki gerçek anlamda hem ülkemizin huzuru, hem bu coğrafyanın huzuru, mutluluğu son derece önemli diye düşünüyorum. Zaten biz terörle mücadelede önemli başarılar elde ettik. Terörün kökünü kurutacağız" dedi.Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Mardin gerçek bir medeniyet şehridir, kültür şehridir, bir ilim ve irfan şehridir. Dolayısıyla böyle önemli bir şehrimizin, seçkin bir şehrimizin sadece Türkiye'de değil dünyada gerçekten adı çok sık söz edilen bu şehrimizin mutlaka bir yatırım, üretime dönüşülmesi önemli diye düşünüyorum. Bu çerçevede biz de cazibe merkezi programını işadamlarımızla paylaşmak, işadamlarımıza bu programı anlatmak, soruları varsa bu soruları cevaplandırmak için buradayız. Mardin her şeye layık, Mardin için ne yapılırsa azdır diye düşünüyorum. Bu çerçevede biz de Kalkınma Bakanı olarak elimden gelen her türlü gayreti göstereceğimi buradan ifade etmek istiyorum. Mardin bir medeniyet şehri, bir turizm şehri, bir tarım şehri, bir sanayi şehri hangi açıdan bakarsanız bakın Mardin'in birçok yönü olduğunu görüyoruz. Güçlü bir alt yapısı olduğunu görüyoruz. İnşallah Cazibe Merkezi Programımızla Mardin'imizi bu bölgenin en önemli cazibe merkezi olarak şahlandıracağız" dedi.