23.02.2017 22:12:23

Kalkınma Bakanı Elvan Mardin'de iş adamlarıyla bir araya geldi

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, MÜSİAD Mardin Şubesinde iş adamlarıyla bir araya geldi.

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Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, MÜSİAD Mardin Şubesinde iş adamlarıyla bir araya geldi.Cazibe Merkezleri Programı tanıtım toplantısına katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin'in Doğanlı Mahallesi'nde çıkan çatışmada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ile Kızıltepe ÇATOM'u ziyaret ederek burada kursları gezip kursiyerlerle sohbet etti. Ardından Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaları da ziyaret ederek, ihracat hakkında bilgi alan Elvan, daha sonra MÜSİAD Mardin Şubesi'nde iş adamları ile bir araya geldi.Bakan Elvan, Mardin başta olmak üzere bölgenin inanılmaz bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Terörün kökünü kurutma noktasına geldik, kökünü kazıyacağız. Allah'ın izniyle terörün yok olmasıyla birlikte bu bölgede turizm inanılmaz bir şekilde canlanacak" dedi.Mardin'de hem iş dünyasının, hem kamunun hem de özel kesimin uyum içinde iyi bir birliktelik kurduğuna değinen Elvan, bölgeden Cazibe Merkezleri Programı'ndan daha fazla istifade etmelerini ve yatırım yapmalarını beklediklerini aktardı. Bakan Elvan, "MÜSİAD Başkanımız bana bir rapor sundu, 5 maddelik bir rapor. Mardin ilimizin turizm sektöründe inanılmaz bir potansiyel var. İnşallah bu terörün kökünü kuruttuğumuz andaki bu işin son halkasına geldik. Kökünü kazıyacağız. Allah'ın izniyle terörün yok olmasıyla birlikte bu bölgede turizm inanılmaz bir biçimde devam edecek. İlin önemli bir sorunlarından biri elektrik. Evet, elektrik kesintisi var ama bunun yanında kullanmış olduğu elektriğin bedelini ödemeyen önemli bir kitle var. Özellikle saat bağlanmasını teşvik edici bazı tedbirler aldık. Özellikle MÜSİAD üyelerimizin bu yönde bize destek olmanızı arzu ediyoruz. Bir tarafta firma özel sektör bir elektrik dağıtımını yapıyor bunun için bir harcama yapıyor ama diğer taraftan siz aldığınız malın bedelini ödemezseniz o firma bir yatırım yapabilir mi? Onun için bölgedeki elektrik sorununun tamamen çözmesini istiyorsak kaçak elektrik kullanımını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu yönde de MÜSİAD üyelerimizin bu bizlere katkı vermesini gerektiğini düşünüyorum" dedi.Her sektörden Mardin'de birlik ve dayanışmanın olduğunu gördüğünü söyleyen Bakan Elvan, sorunlarla ilgili ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Elvan, "Diğer taraftan bazı karayolu, alt geçit gibi getirilen hususlar var. Bunları inşallah biz hem Ulaştırma Bakanımız ile paylaşacağız hem de Kalkınma Bakanlığı olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Mardin'imizin ilçelerinin sorunlarına yönelik dün akşam çok kapsamlı geniş bir toplantı gerçekleştirdik. O toplantıda her bir ilçenin sorunları teker teker ele aldık ve bu konuda yapabileceklerimizde arkadaşlarımızla paylaştık. Ben huzurlarınızda tüm kaymakamlarımıza, yeni görev alan belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, İl başkanımıza, valimize teşekkür etmek istiyorum. Mardin'de gerçekten iyi bir birliktelik olduğunu gördüm, bir dayanışma ruhunu gördüm" diye konuştu.MÜSİAD ziyaretinin ardından Mardin Devlet Hastanesine geçen Bakan Elvan ve beraberindekiler, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin'in Doğanlı Mahallesi'nde çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kılıç'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıç'ın annesi ise Bakan Elvan'dan iş talep etmesi üzerine not alınması talimatı vererek kendisine yardımcı olunacağını söyledi.Bakan Elvan, hastane ziyaretinin ardından Mardin'den ayrıldı. Bu arada, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü binasında yapılması planlanan toplantı ise son anda iptal edildi.