22.02.2017 13:17:31

Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun Hakkari'de

HAKKARİ (İHA) â€' Hakkari'de Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun'un katılımıyla 'Yatırım Seferberlik' toplantısı düzenlendi.

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HAKKARİ (İHA) â€" Hakkari'de Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun'un katılımıyla "Yatırım Seferberlik" toplantısı düzenlendi.Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (HATSO), Hakkari İş Kurumu (İŞKUR), İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından HATSO konferans salonunda düzenlenen "Yatırım Seferberlik" toplantısına Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Bakanlık Müşaviri Abdulkerim Gök, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Yardımcısı Maaz Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, HATSO Başkanı Servet Taş, AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, İş-Kur Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve iş adamları katıldı.Burada bir konuşma yapan HATSO Başkanı Servet Taş, Hakkari'nin ekonomik alanda kalkınmasına yönelik gerçekleştirilen toplantının iş adamlarına ve işsizler için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise gerçekleştirilen çalışma hayatında milli seferberlik toplantısına gelen herkese teşekkür etti. Toprak, "Devletimiz özellikle bölgemizde bulunan illerin kalkınması için çok büyük bir çaba ve destek içerisinde. Bu destek de teşvik edelim diye sözle verilen teşvikler değil. Bu milli seferberlik çalışmasında iş adamlarımızın her birine bir kişiyi istihdam etmesi üzerine devletimiz işsizlik fonundan destek veriyor. Tabi bunu iş adamlarımızla gerçekleştirip hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ise Hakkari'nin de içerisinde bulunan 23 ilde yatırım seferberliği başlattıklarını belirterek, "Bu seferberlikle özellikle bu bölgedeki işsizliği gidermek, yatırımlara hız kazandırmak, yeniden hem devlet hem de özel teşebbüs işbirliğini yapmak suretiyle, hak ettiği noktaya taşımaktır. Burada devletimizin imkanlarıyla tamamen özel sektör desteklenecek ve bölgenin dinamikleri harekete geçirilecek. Buradaki bütün yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarımız üretime geçirilecektir. Bu proje tabiri caizse bir kampanyadır. Bir daha olmayacak bir kampanya. Ama vadesi de uzun. Dolayısıyla bu bölgede yatırım yapmak isteyen hem buranın iş adamlarına hem de batıdaki iş adamlarına çok önemli fırsatlar getiriyoruz. Hakkari ve bölgedeki illerin terörden çektiğini en iyi sizler biliyorsunuz, sizler görüyorsunuz. Bu huzurla birlikte Hakkari inşallah bu kabuğunu kıracak. Hakkarili insanların çalışkanlığı, üretkenliği ve vatan severliği buradan Ankara'ya da Avrupa'ya da yapılan çalışmalarla gösterilecektir. Tabi bizde devlet olarak, hükümet olarak her zaman olduğu gibi Hakkarili kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Yatırım seferberliği toplantısı, yapılan konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.