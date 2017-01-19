19.01.2017 14:04:26

Kalkan ailesinin acı günü

Büyükşehir ve Talas Belediyesi meclis üyesi Mehmet Seyhan Kalkan'ın vefat eden kayınbabası Nuh Mehmet Ceviz, toprağa verildi.

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Büyükşehir ve Talas Belediyesi meclis üyesi Mehmet Seyhan Kalkan'ın vefat eden kayınbabası Nuh Mehmet Ceviz, toprağa verildi.Büyükşehir ve Talas Belediyesi meclis üyesi Mehmet Seyhan Kalkan'ın kayınbabası Nuh Mehmet Ceviz, hayatını kaybetti. Ceviz'in cenazesi öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir ve Talas Belediyesi meclis üyesi Mehmet Seyhan Kalkan, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.