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Kaliteyi paraya tercih eden oyuncular
03.03.2017 11:13:03

Kaliteyi paraya tercih eden oyuncular

Çin Süper Ligi takımları astronomik rakamlarla kadrolarına önemli oyuncuları katarken, birçok yıldız futbolcu ise parayı reddedip Avrupa'da top koşturmayı seçti- Çin takımları Ronaldo, Ibrahimovic, Rooney, Toure, Lewandowski, Benzema ve Payet gibi yıldız futbolcuları kadrolarına katmak istedi ancak hiçbirinden olumlu yanıt alamadı

MURAT KELEŞ - Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen birçok yıldız futbolcu, daha yüksek maaş veren Çin Süper Ligi'ne gitmek yerine kaliteyi tercih etti.

Çin Futbolu Kalkınma Reform Planı kapsamında ülke futbolunun gelişmesi için yabancı oyunculara astronomik rakamlar ödeyen Çin Süper Ligi takımları kadrolarına önemli oyuncuları katarken, birçok futbolcu ise parayı reddedip Avrupa'da top koşturmayı seçti.

Kış transfer döneminde 388 milyon avroyla transfere en çok para harcayarak İngiliz ekiplerini geride bırakan Çin Süper Ligi'nde Carlos Tevez, Oscar, Axel Witsel ve John Obi Mikel gibi oyuncular transfer edilmişti. Çin ekipleri ayrıca, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Yaya Toure, Robert Lewandowski, Karim Benzema ve Dimitri Payet gibi yıldız futbolcuları kadrolarına katmak istedi ancak hiçbirinden olumlu yanıt alamadı.


- Ronaldo serveti elinin tersiyle itti

İspanya ekibi Real Madrid ile 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesini uzatan Portekizli Cristiano Ronaldo, adı açıklanmayan bir Çin takımından servet değerinde transfer teklifi aldı.

Çin kulübü, Real Madrid'in tarihinde en çok gol atan, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla fileleri havalandıran, kulüp geçmişinde en çok hat-trick yapma başarısı gösteren futbolcu gibi rekorları elinde bulunduran 31 yaşındaki yıldız oyuncuya, primlerle birlikte senelik 100 milyon avronun üzerinde teklifte bulundu. Real Madrid'e ise bonservis bedeli olarak 300 milyon avro önerdi.

Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes, "Para her şey değil. Real Madrid, Ronaldo'nun hayatını oluşturuyor. Cristiano burada mutlu ve Çin'e gitmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.


- Ibrahimovic para değil rekor peşinde

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan İsveçli Zlatan Ibrahimovic de Çin ekiplerinin transfer listesinde olan futbolcular arasında yer alıyordu.

Attığı goller ve yaptığı asistler ile Manchester United'ın kilit ismi durumunda olan ve Premier Lig'de bir sezonda 15 gole ulaşan en yaşlı futbolcu unvanını elde eden 35 yaşındaki yıldız oyuncu, Çinlilerden gelen 100 milyon avroluk transfer teklifini geri çevirdi.

Ünlü oyuncunun menajeri Mino Raiola da, "Ibrahimovic'e Çin'den çok yüksek bir transfer teklifi geldi. Ancak Zlatan çok para değil, daha çok rekor ve zafer istiyor." değerlendirmesinde bulundu.


- Rooney "en pahalı futbolcu" olma unvanını istemedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da 2004 yılından bu yana forma giyen Wayne Rooney, Manchester United ile İngiltere Milli Takımı'nda kariyeri boyunca kırdığı rekorlarla şimdiden silinmez bir iz bıraktı.

Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, Çin kulüplerinin en gözde hedefi haline gelmişti.

Ligde geçen ay oynadıkları Stoke City maçında Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 250. golünü atan ve kulüp tarihinin en çok gol kaydeden futbolcusu olarak tarihe geçen Rooney'e, haftalık 820 bin avro maaş teklif edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Rooney eğer teklifi kabul etseydi futbol tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olma unvanını da ele geçirecekti.

İngiliz futbolcu kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Başka kulüplerin ilgisinden memnunum ancak Manchester United'da kalıyorum." diyerek Çin'e transfer konusunu kapatmıştı.


- Yaya Toure de Çin'i değil Avrupa'yı tercih etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure, teknik direktör Pep Guardiola ile arasındaki sorun nedeniyle yedek kulübesinde oturtuluyordu.

Milli formayı 113 maçta giyen ve Afrika'da üst üste dört sezon (2011, 2012, 2013, 2014) yılın futbolcusu seçilen Toure, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Çin Süper Ligi'nde yer alan bir takımdan, haftalık 504 bin avro teklif aldığı öne sürüldü.


- Lewandowski, Icardi, Payet, Costa

Bayern Münih'in Polonyalı futbolcusu Robert Lewandowski, Inter'in golcüsü ve kaptanı Mauro Icardi, Marsilya'ın Fransız futbolcusu Dimitri Payet, Chelsea'den Diego Costa, Real Madrid'den Karim Benzema ve Arsenal'dan Olivier Giroud da Çin'den gelen astronomik rakamları kabul etmeyen futbolcular olarak dikkati çekti.

Sadece futbolcular değil Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger de Çin Süper Ligi'nden teklif aldı. Fransız teknik adama yıllık 35 milyon avro önerildiği ancak 67 yaşındaki Wenger'in bunu reddettiği öne sürüldü.

İngiliz basınına açıklama yapan Wenger, sezon sonunda Arsenal'i çalıştırmaya devam edip etmeyeceğine henüz karar vermediğini söyledi. Ancak Arsenal'den ayrılsa dahi kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşündüğünün altını çizdi.


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