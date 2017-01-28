Kalın'dan BBC muhabirine 'altın' cevabı

BBC muhabiri Laura Kuenssberg, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek basın toplantılarının yapıldığı salonda çektiği fotoğrafı, "Erdoğan'ın sarayındayım, çok fazla altın var" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından muhabire İngilizce cevap verdi.
"BBC muhabiri Kuenssberg Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın olduğuna dair bir dizi yalan söylüyor" ifadesini kullanan Kalın, "Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor" dedi.