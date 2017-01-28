28.01.2017 18:59:12

Kalın'dan BBC muhabirine 'altın' cevabı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok fazla altın olduğu iddiasını sosyal medyadan paylaşan BBC muhabiri Laura Kuenssberg'a Twitter hesabından 'Yaptıkların gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor' cevabı verdi.

BBC muhabiri Laura Kuenssberg, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek basın toplantılarının yapıldığı salonda çektiği fotoğrafı, "Erdoğan'ın sarayındayım, çok fazla altın var" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.





​Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından muhabire İngilizce cevap verdi.

"BBC muhabiri Kuenssberg Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın olduğuna dair bir dizi yalan söylüyor" ifadesini kullanan Kalın, "Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor" dedi.

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