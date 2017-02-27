SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kalın bağırsak kanserine yol açan 7 etken
27.02.2017 17:23:56

Kalın bağırsak kanserine yol açan 7 etken

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, 3 Mart Dünya Kolon Kanseri Günü dolayısıyla kolon kanserine yol açan başlıca 7 etkeni anlattı.

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, 3 Mart Dünya Kolon Kanseri Günü dolayısıyla kolon kanserine yol açan başlıca 7 etkeni anlattı.

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder, Türkiye'de en sık görülen kanserler arasında üçüncü sırada yer alan kalın bağırsak (kolon) kanserinin giderek yaygınlaştığını vurgulayarak, "Her 20-30 kişiden birinin yaşamının bir döneminde karşısına çıkan kolon kanserine; yanlış beslenme alışkanlıklarından alkol ve sigara kullanımına dek birçok faktör yol açıyor. Sinsice ilerleyen ve erken dönemde hemen hiçbir belirti vermeyen, buna karşın henüz polip halinde iken tespit edildiğinde önlenebilen kolon kanserinde erken teşhis kritik rol oynadığından toplumsal bilincin artması çok önemli. Bu nedenle 2000 yılından buyana dünyada Mart ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor. Kalın bağırsak kanseri ve poliplerin erken dönemde hemen hiçbir belirti vermemesinden dolayı; genetik riski olmayanların en azından 50 yaşından sonra hiçbir şikayeti olmasa bile kolonoskopi yaptırmaları gerekiyor. Kalın bağırsak kanserinin gelişmeden önlenmesinde ve erken tanısında kolonoskopinin rolü büyüktür. Kolonoskopi oldukça güvenli ve uygun şartlarda yapıldığında konforlu bir işlem. Ailesinde kolonda polip veya kolon kanseri olanlar daha erken yaşlarda taramalara alınmalıdır. Kolon kanserinin ileri aşamasında ise hastalarda kansızlık, tuvalette kan gelmesi, sümük benzeri akıntı, bağırsak alışkanlıklarında ishal veya kabızlık gibi değişme, karın ağrısı ve kilo kaybı gibi belirtiler kendini gösterebiliyor" şeklinde konuştu.

Yanlış beslenme alışkanlıkları

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılında salam, sucuk, sosis, pastırma gibi işlenmiş et ürünlerini kesin kanserojenler arasına dahil ettiğini söyleyen Doç. Dr. Önder, "Aşırı kırmızı et tüketilmesinin de özelikle kolon kanseri riskini artırdığına aynı duyuruda dikkat çekiliyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları kolon kanseri riskini artırıyor. Aşırı beslenme ve obezite birçok sağlık sorunu ile birlikte kolon kanseri gelişmesine de neden olabiliyor. Özellikle sebze ve meyvenin az tüketilmesi tüm sindirim sistemi sağlığını bozarken, kolon kanseri açısından da önemli risk teşkil ediyor. Kolon kanserinde pişirme biçimi de çok önemli. Özellikle mangal gibi pişirme yöntemlerinde etin yanması sonucu kanserojenler oluşabiliyor. Bu kanserojenler mide, pankreas ve kolon kanserinin gelişmesini tetikleyebiliyor. Bu nedenle etin ateşe en az 15 cm'den yakın mesafede olmamasına dikkat edin. Etin mangalda kalma süresi uzadıkça da kanserojen madde oluşma riski artıyor" ifadelerini kullandı.

"Ailesel ve genetik faktörler çok büyük rol oynuyor"

"Yapılan bilimsel çalışmalar, alkol ve sigara kullanımının genel sağlığı bozucu etkilerinin yanı sıra, diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanseri açısından da ciddi bir risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor" diyen Doç. Dr. Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalın bağırsak kanserinin nedenleri arasında ailesel ve genetik faktörler çok büyük rol oynuyor. Yakın akrabalarında bağırsak kanseri olan insanlarda kolon kanseri gelişme riski daha fazla oluyor. Bu kişilerde düzenli aralıklar ile kanser taramaları yapılması çok önemli. Ayrıca kendisinde meme, yumurtalık ve rahim kanseri olan kişiler de mutlaka kolon kanseri açısından taranmalı. Kolon polipleri, kalın bağırsağın en sık görülen hastalıklarından. Hemen hemen tüm kalın bağırsak kanserleri; bağırsak iç duvarından oluşan ve bağırsak içine doğru uzanan anormal yapıdaki bu doku parçalarından gelişiyor. Zaman içinde polip içindeki hücreler değişerek kansere dönüşebiliyor ve buradan yayılıyor. Bu polipler kolonoskopi ile tespit ediliyor ve kötü dönüşüm gerçekleşmeden önce yok edilebiliyor."

İlerleyen yaş

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder, ilerleyen yaş ile birlikte kalın bağırsak kanseri riskinin arttığını belirterek, "Hastaların yüzde 90'ından fazlası 40 yaş üzerinde tespit edilmektedir ve 40 yaşından sonra kolon kanserine yakalanma oranı her 10 yılda bir ikiye katlanarak artmaktadır. Kolonoskopi, günümüzde oldukça güvenli ve uygun şartlarda yapıldığında konforlu bir işlem. Ancak eski algılar kolonoskopiden çekinilmesine neden olduğundan, erken teşhiste bu kritik fırsat kaçırılabiliyor. Oysa endişeye gerek yok! İşlemden bir gün önce evde uygulanabilen bir diyet ve ilaç tedavisi ile bağırsaktaki kirlilik temizleniyor. İşlem günü taramaya girecek olan kişide hafif veya derin sedasyon denilen işlemi hissetmesini ve hatırlanmasını önleyen ilaçlar ile hafif bir uyku sağlanıyor. Bu hafif uyku durumunda kişi rahatsızlık hissetmiyor, ağrı duymuyor. İşlem sırasında tespit edilen ve teknik olarak uygun olan tüm polipler alınarak kolon kanseri gelişmesi riski azaltılıyor. İşlemin olumsuz sonuçlanma ihtimali çok düşük. Hastalar işlemden sonra birkaç saat gaz şişkinliği hissedebilirler ancak aynı gün içinde normal hayatlarına dönebilirler" diyor. Genetik riski olmayan kişilerin 40 yaşından sonra yılda bir kez gaitada gizli kan var mı diye taranması gerekiyor. 50 yaşına gelen kişilerin ise kolonoskopi yöntemi ile polip ve kanser taraması önemli. Tespit edilen polip sayı ve cinsine göre ileri takipler düzenleniyor" açıklamasını yaptı.
    YORUM YAZ
Rusya İran'dan petrol alacak
Yunanistan'ın 'şımarık çocuğundan' Çavuşoğlu'na cevap geldi
Baykal'a göre 'Cumhuriyeti ilk kez halk savunacak'
İsrail Gazze'yi bombalıyor!
İngiltere AB vatandaşlarını sınırdışı edecek mi?
ABD, PKK'ya 'Şengal'den çekil!' dedi
Hayal edilenler ve aslında olanlar...
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Beyaz Kasklar, Oscar aldı
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İşte en az yakan arabalar
Rusya: Cenevre'de PYD de olmalı
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Hürriyet yazarından Erdoğan'ın idam çıkışına: Neden pakete koymadınız?
Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekler
Mehriban Aliyeva: Cumhurbaşkanlığını düşünmüyorum
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: O şımarık çocuğa anlatsınlar!
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Sigarayı bırakınca vücutta neler oluyor?
Erbakan: Bizim davamız İslam
2017'nin en iyi sualtı fotoğrafları seçildi
Engelli öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı
Engelli öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca, engelli öğretmen atama başvuruları yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.
27.02.2017 17:42:23
İstanbul’da sis manzaraları
İstanbul’da sis manzaraları
İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilginç manzaralar oluşturdu.
27.02.2017 16:53:32
Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı
Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı
Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14 öğrenci yaralandığı bildirildi.
27.02.2017 16:49:13
Nokia 3310 efsanesi geri döndü
Nokia 3310 efsanesi geri döndü
MWC 2017 Fuarı'nda yenilenen Nokia 3310 tanıtıldı. 17 yıl önce üretilen ilk 3310 ile aynı tasarım çizgilerine sahip olan telefon, özellikle bataryasıyla ön plana çıkıyor. Yeni 3310, tam dolu batarya ile 22 saat konuşma süresi vaat ediyor. Yeni 3310, yenilenen Yılan oyunuyla hayranlarını bekliyor.
27.02.2017 16:34:27
'Yurt dışındaki seçmenin referanduma katılımı artarak devam edecek'
'Yurt dışındaki seçmenin referanduma katılımı artarak devam edecek'
Adil Gür'e göre 'yurt dışındaki seçmenin referanduma katılımı artarak devam edecek.'
27.02.2017 15:46:03
İHH 11 ülkede 32 yetimhane açtı
İHH 11 ülkede 32 yetimhane açtı
İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 11 ülkede açtığı 32 yetimhanede 2 bin 350 yetime kucak açtı.
27.02.2017 15:06:15
Çankaya'da sürpriz zirve!
Çankaya'da sürpriz zirve!
Başbakan Binali Yıldırım sürpriz bir şekilde Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile görüştü.
27.02.2017 13:49:34
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
ABD'den Rusya'ya kınama
ABD'den Rusya'ya kınama
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Gazze'de intihar oranları artıyor
Gazze'de intihar oranları artıyor
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları