01.03.2017 22:21:43

Kaliforniya’nın kuzey kısmı sulara gömülüyor

Kaliforniya’nın kuzey kısmında tehlike çanları çalıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, NASA'nın uzaydan edindiği görüntüler, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki San Joaquin Vadisi'nin, yeraltı sularının aktif bir şekilde pompalanması nedeniyle hızla sulara gömülmeye başladığını gösterdi.

Kaliforniya'nın San Joaquin Vadisi'ndeki binlerce kuyu ile yeraltı sularının, kuraklık zamanlarında tarım için kullanılması için aşırı düzeyde pompalanması, 1920'li yıllardan bu yana vadi üzerindeki bazı bölgelerde çöküntülere neden oluyor. Uzun vadede artan bu çöküntüler, Kaliforniya'da köprü, yol gibi yapıların da hasar görmesine yol açması bakımından endişe yaratıyor.

NASA'nın uzaydaki uydular üzerinden elde ettiği görüntüler de tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde vadinin hızla sulara gömülmeye başladığı görüldü.

Kaliforniya Su Kaynakları Departmanı Başkanı William Croyle "Vadinin son yıllarda bu kadar hızlı çökmesi bizi endişelendiriyor. Toprak seviyesinin düşüşü milyonlarca insanı ve altyapıları tehlikeye atıyor" dedi.