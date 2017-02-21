21.02.2017 11:15:29

Kaleiçi Edebiyat Günleri Alanya ve Gazipaşa'da

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlediği Kaleiçi Edebiyat Günleri Konferans Dizisi'nde Şair, Ressam ve Yazar Recep Garip, gençlere 'Şiir ve Medeniyet'i anlattı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlediği Kaleiçi Edebiyat Günleri Konferans Dizisi'nde Şair, Ressam ve Yazar Recep Garip, gençlere "Şiir ve Medeniyet"i anlattı.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın geçen yıl başlattığı 'Kaleiçi Edebiyat Günleri' devam ediyor. Şair, Ressam ve Yazar Recep Garip'in konuşmacı olarak katıldığı konferans, Alanya ve Gazipaşa'da gerçekleştirildi. Alanya Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi ve Gazipaşa Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.Şiiri anlattıŞiiri anlatan Recep Garip, edebiyat içerisinde yer alan bu özel sanat dalının değerine ve özelliklerine değindi. Garip, şiiri "Arınmış ve arındırılmış sözcükler bütünüdür. Fazlalıkları atılmış, göze, kulağa ve gönüle hoş gelen terennümleri fısıldar. Bu fısıldayış, saatin tik takları gibi uyumlu, örgülü, paslanmamış anlamları da taşır. Şiir, insanın duygu ve düşüncelerini kısa ve öz bir şekilde ifade etme sanatıdır" sözleriyle tanımladı.Garip konferansta özellikle Türk edebiyatına ölümsüz eserler bırakan Yunus Emre, Dadaloğlu, Karacaoğlan gibi halk ozanlarının yanı sıra Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Sezai Karakoç gibi şairlerin mısralarından örnekler verdi.