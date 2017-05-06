07.05.2017 00:15:28

Kaldırımdaki şüpheli poşetten çöp çıktı

Kilis'te dolmuş durağının bulunduğu kaldırıma bırakılan şüpheli poşet fünye ile patlatıldı. Çöp çıkan poşetin patlatılmasının ardından vatandaşlar uzun süre polisleri alkışladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kilis'te dolmuş durağının bulunduğu kaldırıma bırakılan şüpheli poşet fünye ile patlatıldı. Çöp çıkan poşetin patlatılmasının ardından vatandaşlar uzun süre polisleri alkışladı.Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında İslâhiye Caddesi üzerindeki dolmuş durağının bulunduğu kaldırıma kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir poşet bırakıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Sinyal kesici jammerin de kullanıldığı şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Kontrollü patlatılan poşetten çöp çıkarken, rahat nefes alan vatandaşlar, patlatma sonrasında ise uzun süre polis ekiplerini alkışladı.Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı İslâhiye Caddesi'ndeki yol, yaklaşık 30 dakika boyunca şüpheli paket nedeniyle trafiğe kapatıldı. Poşetten çöp çıkması üzerine ise cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.