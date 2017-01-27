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Kalbinde doğuştan 3 delik olan Eymen bebek hastane kapısında kaldı
27.01.2017 05:45:03

Kalbinde doğuştan 3 delik olan Eymen bebek hastane kapısında kaldı

Adana'dan ameliyat için İstanbul'a getirilen Eymen bebek ailesinin iddiasına göre doktorundan habersiz bir şekilde taburcu edildi. Kalbinde doğuştan 3 delik olan ve acil ameliyat edilmesi gerektiği belirtilen Eymen bebek hastane kapısında kaldı.

Adana'dan ameliyat için İstanbul'a getirilen Eymen bebek ailesinin iddiasına göre doktorundan habersiz bir şekilde taburcu edildi. Kalbinde doğuştan 3 delik olan ve acil ameliyat edilmesi gerektiği belirtilen Eymen bebek hastane kapısında kaldı.

Yılbaşından önce İstanbul'a ambulans helikopterle gelen Eymen bebek gerekli kontrollerin ardından randevu verilerek Adana'ya geri gönderildi. Cerrahi operasyon için gerekli fiziksel gelişimin sağlanması için bir süre beklemek zorunda kalan Eymen Bebek rahatsızlanınca doktoru tarafından İstanbul'a çağrıldı. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Eymen bebek ve annesi Dr. Siyami Hersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cerrahi operasyon bekleyen Eymen bebeğin tedavisi sürerken aile büyük bir şok yaşadı. Hastanede geçirdikleri 2. günün sonunda görevli bir hemşirenin taburcu edildiklerine dair kağıt teslim etmesiyle aile ne olduğunu anlayamadı. Kendileri ve Eymen bebeğin doktorundan habersiz bir şekilde çıkış kağıdı hazırlandığını iddia eden baba Gökhan Vural:' Doktor ve başhekimin çıkış kağıdının hazırlandığından haberi yok' dedi.

Baba Gökhan Vural: ' Doktorun haberi olmadan çıkış işlemini gerçekleştirmişler'

Ambulans helikopterle Adana'dan İstanbul'a geldiklerini belirten Baba Gökhan Vural,' Yılbaşından önce eşim ambulans helikopterle buraya iniş yaptı. Çocuğumun kalbinde 3 tane delik var. İlk geldiğimizde yılbaşı sonrası için randevu verdiler. Tek bir ameliyatla bitireceklerini söyleyerek bizi çağırdılar. Üç gün oldu biz geleli. Dün bize epikiriz diye bir kağıt verdiler. Bu nedir diye sorduğumda bana taburcu kağıdınız dediler. Bu kağıdı size kim verdi diye sordum. Doktorunuzla konuştuk sizi taburcu ediyoruz dediler. Güvenlik amiriyle beraber doktorun yanına giderek sordum. Çıkışı siz mi yaptırdınız hocam dedim. Bana cevabı hayır oldu. Ardından başhekimin yanına giderek görüştüm. Kendileri de neden çıkış yaptırıldığına ilişkin bir şey bilmiyor' ifadelerini kullandı.

Randevulu olarak geldikleri halde hastaneden çıkışlarının yapıldığını söyleyen Gökhan Vural,' Ben bu görüşmeleri yaptığım sırada eşimi ve çocuğumu eşyalarımızla beraber hastane dışına çıkarmışlar. Bende çocuğum üşümesin diye acil servisin içerisine soktum. Çocuğumu çaresiz bir şekilde bıraktılar. Biz bu hastaneye randevulu olarak geldiğimiz halde bizi başka bir hastaneye yönlendirmeye çalışıyorlar. Elimden bir şey gelmiyor şuan için' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Anne Merve Vural:' Hemşire çıkış kağıdını fırlatarak dışarı çıktı. Ne olduğunu anlamadık'

Cerrahi operasyon için İstanbul'a çağrıldıklarını belirten anne Merve Varol,' Bundan bir hafta önce doktorumuzla görüştüm. Çocuğumun durumunu aktardım, morardığını belirttim. Cerrahi vaktinin geldiğini söyleyerek bizi çağırdı. Bizde çıkıp geldik. İlk geldiğimizde bizle ilgilendi. Serviste yatmaya başladım. Bir gece geçirdikten sonra çocuğumun EKG'si istediler. Kontrollerini gerçekleştirdiler. Kontrolün ardından bize ameliyat tarihine ilişkin bir şey demediler. Eşim yanıma gelerek doktorun 26 gün beklememiz gerektiğini söyledi. Doktorun özel bir hastaneye yönlendirebileceğini söyledi. Biz bunları konuşurken doktor ameliyata gideceğini söyleyerek yanımızdan ayrıldı. Ameliyattan çıktığımızda netleştirelim bu durumu diyerek gitti. Hoca ameliyattayken taburcu kağıdı geldi. Kağıdı sorduğumda hemşire bize taburcu olduğumuzu söyledi. Eşimde İlker Beyin haberi var mı diye sordu. Hemşirede yok diye cevap verdi. Eşimde siz kafanıza göre iş mi yapıyorsunuz diye hemşireye sordu. Bunu sorduktan sonra hemşire kağıdı fırlatarak odadan çıktı. Ardından hastane sekreterliğinden Kenan diye biri geldi. Tehdit eder gibi eşime düzgüncü anlat dedi. Eşim siz kafanıza göre iş mi yapıyorsunuz diye sorunca, eşimin yakasından tutup boynuna vurdu. Orada olanlar ayırdılar. Bizi başhekimin yanına gönderdiler. Bize yardımcı olmadı ve şuanda dışarıda kaldık. Doktorumuzun yanına gittiğimizde bizim taburcu edildiğimizden haberi olmadığını ve bilgisi dışında işlem yapıldığını anlattı' şeklinde konuştu.

İstanbul'da gidecekleri bir yer olmadığını ifade ederek çaresiz kaldıklarını belirten baba Gökhan Vural yetkililerden yardım istedi. Oğlu Eymen'in bir an önce ameliyat edilmesi gerektiğini vurgulayan Gökhan Vural'ın hastane önündeki bekleyişi sürüyor.

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