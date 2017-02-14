14.02.2017 09:20:11

Kalaycı: '400 milyon yetime günde 10 bin kişi daha ekleniyor'

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Yetim Koordinatörü Adem Kalaycı, dünyada 400 milyon yetim bulunduğunu, bu sayıya her gün yaklaşık 10 bin kişinin daha eklendiğini söyledi.

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Yetim Koordinatörü Adem Kalaycı, dünyada 400 milyon yetim bulunduğunu, bu sayıya her gün yaklaşık 10 bin kişinin daha eklendiğini söyledi.Kalaycı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen "Yetim Gülerse Dünya Güler" konferansında, 2013 yılında başlatılan "Yetim Dayanışma Günleri" çerçevesinde 23 ülkede İHH'nın yetim çalışmalarında bulunduğunu, bu ülkelere Türkiye'den ekipler gönderdiğini belirtti. Kalaycı, "Dünyada 400 milyon yetim var, bu sayıya her gün yaklaşık 10 bin kişi daha eklenmekte. 1 milyona yakın çocuk fuhuşa zorlanmakta. Afrika gibi yoksul yerlerde AİDS, açlık ve doğal afetlerden dolayı BM raporlarına göre günde 5 yaş altında 20 bin çocuk ölümü gerçekleşmekte. İHH olarak oradaki muhtaç insanlara oluşturduğumuz yardım köprüsüyle çare olmaya çalışıyoruz. Sponsorluk yöntemi ile ayda 100 lira ile sizlerde 1 yetimin ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz" dedi.