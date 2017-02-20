20.02.2017 19:23:16

Kalan yağları çalmaya gelen hırsızlar bu kez eli boş çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde daha önce girdikleri eve tekrar giren hırsızlar, bu defa elleri boş çıktı.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde daha önce girdikleri eve tekrar giren hırsızlar, bu defa elleri boş çıktı.Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Tepecik Mahallesi'nde Ayşe Uyan'a ait eve giren hırsız ya da hırsızlar 50 kilo zeytin yağını alarak kaçtı. Depodaki yağlarından bir miktarının çalındığını gören Uyan, kalan yağları başka bir yere götürdü. Bir süre sonra eve tekrar gelen hırsızlar, depoda kalan yağları aradı. Yağları bulamayan hırsızlar evi terk etti. Polis depodan parmak izi aldı.