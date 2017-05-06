06.05.2017 16:22:44

Kahvehaneden kıraathaneye dönüşüm Eruh'a uzandı

Kahvehanelerde kütüphaneler oluşturan Yıldırım Belediyesi, bu projeyi kardeş şehir Eruh'a taşıdı.

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Kahvehanelerde kütüphaneler oluşturan Yıldırım Belediyesi, bu projeyi kardeş şehir Eruh'a taşıdı.Yıldırım'daki kahvehaneleri kıraathaneye dönüştüren Yıldırım Belediyesi'nin bu projesi kültür Eruh'a da uzandı. Oluşturulan kütüphanelerde dünya klasikleri, tarihi ve dini bilgiler içeren kitaplar yer alıyor. Yıldırım Belediyesi'nin Eruh'taki kahvehanelerde başlattığı kültürel dönüşüm hareketine Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç da kütüphane köşelerine kitap yerleştirerek destek verdi. Kaymakam Murtaza Dayanç, "Dostluk köprüsüyle ilçemize kültür sanat çıkarması yaparak uzakları yakın eden kardeş Yıldırım Belediyesi, 22 Nisan'da başlattığı ve 15 gün süren festival çerçevesinde 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın hayatını değiştirdi" dedi.