07.02.2017 00:11:47

Kahvehanede pompalı dehşeti

İzmir'in Menemen İlçesinde, A.T. isimli bir şahıs pompalı tüfekle kahvehanede oturan iki kişiye ateş açtı. Yaşanan olayda 19 yaşındaki Osman Sepetçi hayatını kaybederken, arkadaşı D.T. ise ağır yaralandı.

İzmir'in Menemen İlçesinde, A.T. isimli bir şahıs pompalı tüfekle kahvehanede oturan iki kişiye ateş açtı. Yaşanan olayda 19 yaşındaki Osman Sepetçi hayatını kaybederken, arkadaşı D.T. ise ağır yaralandı.Olay, geçen Cuma günü saat 15.30 sıralarında Kazımpaşa Mahallesinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde pompalı tüfekle kahvehaneye gelen 20 yaşındaki A.T., kahvehanede oturan Osman Sepetçi'yi ve arkadaşı D.T.'ye ateş açtı. Yapılan silahlı saldırı sonucunda başından yaralanan Sepetçi ve D.T. kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sepetçi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Öte yandan askerden izne geldiği öğrenilen D.T. ise sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sepetçi'nin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısı A.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.