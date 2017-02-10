10.02.2017 17:47:50

Kahve Hatırı projesinde çevre sağlığı anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Kadıköy mahallesi Muhtarlığı binasında yapılan kadınlar gününe misafir oldu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Kadıköy mahallesi Muhtarlığı binasında yapılan kadınlar gününe misafir oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kadıköy mahallesinde ikamet eden bayanların kendi aralarından muhtarlık binasında gerçekleştirdiği gün etkinliğine "Kahve hatırı projesi" kapsamında misafir oldu. Ekipler eğitmen Zübeyde Orgun eşliğinde, bayanlara çevre sağlığı konusunda bilgi aktardı.Günlük yorgunluklarını atmak ve sosyalleşmek için gerçekleştirdikleri günde eğitim alan bayanlara, çevre sağlığı konusunda evlerinde alabilecekleri tedbirler anlatıldı. Özellikle evde kullanılan su bidonlarının ağızlarının kapalı tutulması gerektiğinin altını çizen eğitmen Orgun, "Evlerinizde bulunan saksıların diplerinde, su birikintisi olacak alanlarda su tutmamaya özen göstermeliyiz. Özellikle yağmur suyu biriken bölgelerde uzun süre su bırakılmamalıdır. Bilindiği üzere sağlık sorunu oluşturabilecek canlıların üreme alanları su içleridir" dedi.