21.02.2017 18:48:36

Kahvaltı masasında eniştesini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kahvaltı yaparken tartıştığı eniştesini bıçakla ağır yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kahvaltı yaparken tartıştığı eniştesini bıçakla ağır yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Veliköy Mahallesi'ndeki Ç. ailesinin evinde meydana geldi. İddiaya göre, Dilaver E., henüz öğrenilemeyen bir nedenle kız kardeşinin eşi olan Fehmi Ç. ile kahvaltı masasında sözlü tartışmaya girdi. Tartışma kavgaya dönüşünce Süleyman E., masada bulunan ekmek bıçağı ile eniştesi Fehmi Ç.'yi göğsünden bıçakladı. Fehmi Ç. mutfakta kanlar içinde kalırken, Dilaver E. ise evden çıktı. Fehmi Ç., ailesi tarafından çağırılan ambulansla kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaçan Dilaver E. ise Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Fehmi Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Dilaver E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.