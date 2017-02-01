01.02.2017 08:46:35

Kahtalı vatandaşlardan El-Bab gazisine ziyaret

Adıyaman'ın Kahta İlçesindeki vatandaşlar, El-Bab'ta yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Özen'i hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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Adıyaman'ın Kahta İlçesindeki vatandaşlar, El-Bab'ta yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Özen'i hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.Kahtalı vatandaşlar Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırı sonucu yaralanan Sincikli asker Uzman Çavuş Mustafa Özen'e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.Vatandaşlar, "Suriye El-Bab da, Fırat Kalkan'ı operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Özen kardeşimizi ziyaret ettik. Allah böyle yiğitleri başımızdan eksik etmesin. Milletimizin birlik, beraberlik, barış ve huzurunu sağlamak için canları pahasına cephede savaşarak bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimizin her daim yanındayız " ifadelerini kullandı.