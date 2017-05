07.05.2017 15:13:03

Kahta ilçesinde Anneler Günü kutlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen etkinlikle Anneler Günü kutlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen etkinlikle Anneler Günü kutlandı.Kahta Kaymakamlığı ve ilçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından organize edilen, Kahta ilçe Belediyesi, Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği ile Kahta Bedensel Engelliler Derneğinin destek verdiği program, Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Sosyal Hizmet Müdürü Şevket Erşahin, Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Gününün evrensel bir gün olduğunu belirterek, "Sadece bir haftaya yada bir güne sığdırmak mümkün değil. Çünkü anneler her zaman özeldir. Onlar hem öğretmen, aile eğitmeni ve toplumu ayakta tutan çocuklarımızın sahipleridir. Eğer onlar olmasaydı dünya hiçbir zaman var olmazdı" dedi. Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise yapmış olduğu konuşmada, "Aslında Anneler Günü 14 Mayıs'tır, ama bu anlamlı günü bu hafta kutlamak istedik. Annelerimizin günü sadece bir gün değil, annelerimizin her zaman bizim için çok kıymetli oldukları bilincindeyiz. Bizim annelerimizden en büyük isteğimiz, arzumuz, ülkemizin geçirdiği sıkıntılı süreç içerisinde yaşanan hadiselerden de pay çıkartarak ülkemize bağlı bireyler yetiştirmek. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu bilinci, duyguyu hiçbir zaman bırakmamız lazım" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile protokol üyeleri yılın annesi seçilen annelere hediye takdim etti. Program, Kahta ilçe Belediye Başkanlığı tarafından annelere eşarp dağıtılmasıyla sona erdi.Özel bir restaurantta düzenlenen etkinliğe Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Kayacan, ilçe Sosyal Hizmet Müdürü Şevket Erşahin, Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Emine Kardeş ile çok sayıda anne katıldı.