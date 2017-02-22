22.02.2017 13:18:16

Kahta bölge birincisi oldu

Şanlıurfa'da düzenlenen Yıldız Erkekler Bölgesel Kros yarışmasında Adıyaman'ı temsil eden Kahta TP Atatürk Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak bölge birincisi oldu.

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Şanlıurfa'da düzenlenen Yıldız Erkekler Bölgesel Kros yarışmasında Adıyaman'ı temsil eden Kahta TP Atatürk Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak bölge birincisi oldu.Kahta TP Atatürk Ortaokulu, okul sporları kapsamında Şanlıurfa'da yapılan Yıldız Erkek Bölgesel Kros yarışmasında güneydoğu birincisi oldu. Bölge birincisi olan Kahta TP Atatürk Ortaokulu, Malatya ilinde 5 Mart 2017 tarihinde düzenlenecek olan Yıldız Erkekler Türkiye final müsabakalarında Adıyaman'ı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsil edecek.