10.02.2017 10:08:31

Kahramanmaraşlı şehit memleketine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde Rusya'ya ait savaş uçağı tarafından DEAŞ hedefine hava harekatı esnasında Türk askerlerin içinde b

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde Rusya'ya ait savaş uçağı tarafından DEAŞ hedefine hava harekatı esnasında Türk askerlerin içinde bulunduğu binanın vurulması sonucu şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin'in naaşı memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.Şehit Tank Uzman Çavuş Mehmet Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan askerler tarafından alındı. Cenaze daha sonra askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanına getirilerek şehit için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Emniyet Müdürü Vekili Güray Acar ve diğer protokol üyeleri katıldı.Törenin ardından şehidin naaşı askeri uçakla Malatya'ya, oradan da karayoluyla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürülecek.(Mehmet Bulut/İHA)