25.02.2017 09:33:36

Kahramanmaraşlı gaziler referandumda 'Evet' diyecek

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube yönetimi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret ederek referandumda 'Evet'e destek beyanında bulundu.

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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube yönetimi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret ederek referandumda "Evet"e destek beyanında bulundu.Gazileri makamında ağırlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Medar-ı İftiharımız gazilerimiz, Sütçü İmam'ın ruhunu taşıdıklarını gösteren gazilerimiz, ne zaman istiklalimiz söz konusu olmuşsa her zaman en önde durdunuz. Kore'de Kıbrıs'ta olduğu gibi 15 Temmuzda da meydanları doldurdunuz. Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam ruhunun devam ettiğinin en güzel örneğisiniz. Sizlerle gurur duyuyor, hepinize ayrı ayrı saygılar sunuyorum" dedi.Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için Türkiye'yi seviyoruz ve bunun için Cumhurbaşkanlığı Sistemine 'Evet' diyoruz. Cumhurbaşkanımız Cumhurun başı sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'un çağrısı üzerine Kahramanmaraş'ta yaşayan Muharip Gaziler olarak 'Evet' diyoruz" diye konuştu.Konuşmanın ardından Muharip Gaziler Derneği üyesi 165 gazi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un etrafını sararak Rabia işareti ile 'Evet' dediler.