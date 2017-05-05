05.05.2017 15:22:50

Kahramanmaraş'tan Mardin'e kitap bağışı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KASÜ), Mardin Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokuluna kitap yardımında bulundu.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KASÜ), Mardin Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokuluna kitap yardımında bulundu.KASÜ İlahiyat Öğrenci Topluluğu, Mardin'deki okullara bağışlanmak üzere kitap toplama kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında toplanan 700 kitap, Mardin Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu'na bağışlandı. KASÜ İlahiyat Öğrenci Topluluğu Başkanı Necmettin Erbakan Yılmaz, topluluk üyeleri Faruk Bozkurt, Harun Demir, Eyüp İnan ve Mehmet Gökçeli ile beraber kitapları teslim etmek üzere Mardin'e geldi. Yılmaz, Mardinli öğrencilerin eğitime bir nebze katkıda bulunmak için kitap toplanma kampanyası başlattıklarını belirterek, topladıkları kitapları bugün teslim ettiklerini söyledi.