18.02.2017 13:14:03

Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şeyh Adil Mahallesi ve Dulkadiroglu Mahallesi'nde 2 ayrı adreste 50 adet uyuşturucu hapla yakalanan Ufuk A. (24) ve Özkan Ç. (38) ile Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 34 plakalı otomobil ile ilçeye girmeye çalışırken patates cipsi içinde 95 uyuşturucu hap ve 32 gram bonzai uyuşturucu maddesiyle yakalanan Bayram E. (22) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.