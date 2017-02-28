28.02.2017 16:03:48

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş'ta 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerinden satışa hazır 72,64 gram esrar maddesi, 12,67 gram eroin ele geçirildi. Zanlılar, Yörük Selim Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.