26.07.2017 16:24:32

Kahramanmaraş'ta taş yağdı

Kahramanmaraş'ta kuzey çevre yolunda yapımı devam eden yol açma çalışmalarında kullanılan dinamitin patlatılmasıyla birlikte çevresindeki yerleşim alanları zarar gördü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.



Olay, Onikişubat ilçesi, Saçaklızade Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde yer alan çevre yolu çalışması esnasında yaşandı. Çalışma esnasında patlatılan dinamitler çevredeki yerleşim alanlarına zarar verdi. Herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmadığı olayda, ikametlerde ve park halindeki otomobillerde maddi hasar oluştu.



Yaşanan kaza sonrası olay yerinde incelemede bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve yaşanan zararın karşılanacağını söyledi.



